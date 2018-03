Man United, Mourinho: "Triste per la partenza di Ibra, ci mancherà"

© foto di imago sportfotodienst

José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha reso omaggio in conferenza stampa a Zlatan Ibrahimovic dopo il suo addio ai Red Devils e lo sbarco in MLS: "Per me è sempre triste quando un giocatore si avvia a fine carriera. Ricordo l'ultima gara di Figo quando ero all'Inter come uno dei momenti più tristi. Zlatan è un giocatore di livello mondiale che ci manca ora e ci mancherà in futuro perché non tornerà più ai suoi livelli", ha spiegato lo Special One alla vigilia della sfida contro lo Swansea.