Man United, nessun cambio in panchina: confermato Solskjaer per il 2020

Il sesto posto in Premier League, a -4 dalla quarta piazza occupata dal Chelsea e valevole per il piazzamento in Champions League, non ha scontentato fin qui la proprietà del Manchester United. Così, sebbene nell'ultimo periodo ci siano stati tanti rumors, sulla panchina dei Red Devils non dovrebbe esserci alcun avvicendamento. Ole Gunnar Solskjaer, infatti, è fiducioso del fatto che a gennaio sarà riconfermato almeno fino a fine stagione. E, dovesse qualificarsi per la Champions, non sarebbe da escludere un prosieguo della storia anche per la prossima stagione. A riportarlo è il Manchester Evening News.