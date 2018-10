Man United, Newcastle decisivo per Mou: col ko può arrivare l'esonero

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho ha certamente vissuto momenti migliori in carriera. Il rendimento altalenante in Premier League e il pareggio casalingo in Champions contro il Valencia hanno scatenato l'opinione pubblica contro lo Special One e secondo il The Sun la gara di sabato contro il Newcastle rischia di diventare una sorta di ultima spiaggia per il portoghese. In caso di sconfitta, scrive il tabloid, l'esonero potrebbe diventare realtà.