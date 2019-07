Man United, niente prestito per Tuanzebe: ha la fiducia di Solskjaer

© foto di

Axel Tuanzebe è pronto a restare al Manchester United. Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito all'Aston Villa infatti l'inglese resterà a disposizione di , Ole-Gunnar Solskjaer per tutta la stagione dopo che lo stesso allenatore norvegese ha definito il giocatore "il futuro del club". Come Greenwood, dunque anche Tuanzebe giocherà in prima squadra.