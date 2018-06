Man United, no di Herrera ad un ritorno all'Athletic: vuole restare

© foto di Alterphotos/Image Sport

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno all'Athletic Bilbao di Ander Herrera. Tuttavia secondo quanto riporta il Mail on Sunday il giocatore spagnolo ha rifiutato la possibilità di tornare in Spagna e intende restare al Manchester United per giocarsi le sue chance nonostante l'arrivo del brasiliano Fred.