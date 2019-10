Man United, non solo Can: per la mediana occhi su Maddison e Dembelé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzi a centrocampo, questo è quello che sta cercando il Manchester United. Nella giornata di ieri gli inglesi di Sky Sports hanno riportato l'interesse per Emre Can della Juventus, ma non è l'unico centrocampista nel mirino. Come riportato da ESPN, infatti, oltre all'ex Liverpool piacciono James Maddison (22) del Leicester e Moussa Dembelé (23) dell'Olympique Lione.