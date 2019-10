Man United, obiettivi blaugrana: difficile arrivare a Rakitic e Dembelé

C'è clima di rivoluzione in Manchester United. Oltre al possibile arrivo di Massimiliano Allegri in panchina al posto di Ole Gunnar Solskjaer, si cercano rinforzi per migliorare la rosa a disposizione dell'allenatore, chiunque egli sia in futuro. Dalla Spagna fanno sapere che tra i tanti obiettivi ci sono anche Ivan Rakitic e Ousmane Dembelé del Barcellona. Il veterano croato - scrive Mundo Deportivo - preferirebbe però l'ipotesi Serie A (Juve, Inter e Milan) ai Red Devils, mentre l'ex Borussia Dortmund continua a ribadire di non voler lasciare la Catalogna.