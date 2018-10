Man United, obiettivo a sorpresa Granqvist. Lo svedese: "Sono lusingato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato in Svezia per chiudere la carriera, Andreas Granqvist è finito a sorpresa nel mirino del Manchester United per il mercato di gennaio. 33 anni, il capitano della nazionale svedese e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver indossato la maglia del Genoa ha dichiarato: "So che c'è interesse nei miei confronti e sono davvero lusingato anche se finora non mi è arrivato nulla di concreto".