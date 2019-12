© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United sfoglia la margherita degli obiettivi per rinforzare la sua rosa già a gennaio. Come riporta oggi il Daily Star, i Red Devils monitorano con particolare attenzione il laterale del Leicester, ex Porto, Ricardo Pereira. Terzino portoghese a destra o a sinistra, il classe 1993 in questa stagione ha collezionato finora 21 presenze con 2 gol e 2 assist.