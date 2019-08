Man United, offerti 46 mln all'Ajax per il cartellino di Neres

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United è impegnato nelle cessioni di Romelu Lukaku e Paul Pogba, ma è chiaro che a quattro giorni dalla fine del mercato inglese è importante anche pensare ad altri innesti, dopo l'ultimo di Harry Maguire, arrivato ieri in città. Secondo Yahoo, uno degli obiettivi è David Neres (22) dell'Ajax, per il quale i Red Devils avrebbero già avanzato un'offerta da 46 milioni di euro. E adesso c'è attesa per la risposta dell'Ajax, che ha già perso tanti dei suoi perni (de Ligt, de Jong, Schone e forse van de Beek).