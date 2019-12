L'Everton ha detto no al Manchester United per Richarlison. Come riporta il Sun, i Red Devils nei giorni scorsi avevano offerto la bellezza di 75 milioni di euro per l'attaccante brasiliano, autore di otto reti finora in questa stagione, vedendosi però chiudere subito le porte in faccia dai Toffees. Il classe '97, considerato la prima alternativa a Erling Haaland per il mercato dello United, resterà dunque a Goodison Park almeno fino a giugno.