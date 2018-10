Man United, per la fascia occhi su Jordi Alba del Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona sta lavorando al rinnovo di Jordi Alba, ma secondo talkSPORT il Manchester United potrebbe scombinare i piani blaugrana. Il giocatore infatti sta vivendo con una certa agitazione la vicenda, col Barça che nelle ultime settimane non ha fatto passi avanti in tal senso. Lo United ha fiutato la vicenda e proverà a sfruttarla per convincere lo spagnolo a volare a Old Trafford.