© foto di imago sportfotodienst

Dopo 60 minuti della sfida contro il West Ham, Marcus Rashford è stato costretto ad uscire per un infortunio e al suo posto è entrato Lingard. Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato che l'attaccante inglese ha subito un infortunio all'inguine: "Ha sentito qualcosa all'inguine. Domani farà degli esami per vedere quanto è grave. Non so per quanto tempo rimarrà fuori, non sono un dottore. Ma probabilmente resterà fuori per un po'". E l'assenza di Rashford potrebbe essere un grave problema per lo United che deve fare già a meno di Pogba e Martial.