Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba ha parlato della sfida contro il Barcellona che secondo lui non è ancora chiusa: "Dobbiamo pensare al prossima partita, riposarci e concentrarci su Barcellona. Giochiamo a calcio per giocare questo tipo di sfide. Un quarto di finale di Champions League è semplicemente bellissimo. Dobbiamo solo divertirci, dare il massimo e avere fiducia in noi stessi. Nulla è compromesso".