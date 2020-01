© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è stato operato alla caviglia. Il centrocampista del Manchester United ha voluto rassicurare così i fan attraverso le sue Instagram Stories: "Sono un po' confuso, ma sono ancora vivo e questa è una buona notizia", le parole dell'ex Juventus dopo l'intervento chirurgico per risolvere il problema che lo ha rallentato in quest'avvio di stagione. Il 'Polpo' dovrà restare fuori adesso per circa sei settimane.