© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, protagonista nella vittoria per 3-0 col Fulham con una doppietta, ha parlato così a Sky Sport: "Siamo felicissimi di essere tornati al quarto posto in classifica, era proprio quello che volevamo. Da quando è arrivato mister Solskjaer era questo l'obiettivo, la strada è ancora lunga, ma vogliamo continuare così. Abbiamo recuperato tanti punti e dobbiamo continuare a giocare da squadra per ottenere tante altre vittorie. Col nuovo allenatore sono arrivati risultati importanti, ora ci attendono delle sfide di alto livello e dobbiamo mostrare a tutti che siamo una squadra forte".