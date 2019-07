© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di conoscere il suo futuro, Paul Pogba è sceso in campo nell'amichevole contro il Leeds. Il calciatore francese, come riportato dai canali social del club inglese, è stato votato man of the match dai tifosi. Un tempo di gioco per l'ex calciatore della Juventus: segnale o meno, Pogba si allena in vista della prossima stagione, in attesa di capire se rimarrà o meno con i red devils.