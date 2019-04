Man. United, Pogba: "Il ko con l'Everton irrispettoso per i nostri tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Nel primo periodo con Solskjaer in panchina era come se fossimo un'altra squadra. Questo ovviamente non va bene per lo United, per la sua storia e per i suoi tifosi. Non va bene per niente, non è abbastanza. Perdere con l'Everton è stato un disastro, sia per la corsa Champions che per i 4 gol subiti. Senza togliere meriti all'Everton, è stata una partita irrispettosa per il modo in cui abbiamo giocato io e la squadra. Irrispettosa per il club e per i nostri tifosi".