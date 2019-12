© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre mesi di assenza, Paul Pogba è tornato a disposizione di Solskjaer. Il centrocampista francese infatti è in panchina per la sfida contro il Watford e non giocava dal 30 settembre, dall'1-1 contro l'Arsenal. Un grande recupero per il Manchester United che nelle ultime gare del 2019 potrà fare affidamento su uno dei suoi migliori giocatori.