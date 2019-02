© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato al sito ufficiale del Red Devils in vista della sfida contro il PSG del connazionale Kylian Mbappe: "Quello che lo rende speciale è il fatto che ha 20 anni, ma gioca come se ne avesse 27, ovvero l'età migliore per un giocatore. Capisce le partite, questa è la principale differenza fra lui e gli altri giovani di talento. E' una macchina, mi fa pensare a Henry o Ronaldo. E' quel tipo di giocatore, può segnare gol, è veloce, sa dribblare e può fare assist. Insomma, è davvero complicato da fermare".