Paul Pogba chiede l'oro al Manchester United per garantire la sua permanenza. Stando a quanto riferito dal Sunday Mirror, infatti, il centrocampista francese avrebbe posto la condizione di un ingaggio da circa 30 milioni a stagione per rinnovare il suo contratto. I Red Devils, però, non hanno intenzione di alzare così tanto lo stipendio dell'ex Juventus, il cui contratto scadrà nel 2021.