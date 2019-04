© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il West Ham, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba autore di una doppietta su rigore ha detto ai microfoni di BT Sport: "E 'stato un match molto aperto ma non abbiamo giocato bene, con le occasioni e lo spazio che abbiamo avuto, forse abbiamo giocato troppo lentamente, dovremmo risolvere il problema, impareremo da questo e ci concentreremo sulla prossima gara. Non so se siamo stanchi per la partita di Champions League, ma dobbiamo riposare per martedì".