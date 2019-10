Man United, Pogba non rientrerà prima di novembre: salta altre tre gare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba non rientrerà prima di novembre. Il centrocampista francese sta avendo un inizio di stagione molto difficile e un nuovo infortunio alla caviglia lo terrà fuori per gli impegni di fine ottobre. Il Manchester United infatti dovrà fare a meno di Pogba per le sfide contro Liverpool, Partizan Belgrado, Norwich e la sfida di Carabao Cup contro il Chelsea.