Paul Pogba è pronto per rientrare in squadra dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Il francese, spiega la BBC, tornerà in campo nella sfida di domani contro il Rochdale in EFL Cup (dopo aver saltato tre gare), anche se probabilmente solo per uno spezzone di partita nel secondo tempo.