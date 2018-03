Man United, Pogba può partire d'estate. Mou prepara il maxi shopping

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta il Mirror oggi nelle edicole britanniche, il Manchester United sarebbe pronto a salutare Paul Pogba in estate. Questo perché i Red Devils vogliono spendere 200 milioni di sterline in estate per Raphael Varane del Real Madrid e con lui il suo compagno Toni Kroos. Poi Alex Sandro, esterno mancino brasiliano della Juventus.