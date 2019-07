© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba rimane al Manchester United, almeno per il momento. Dall'Inghilterra sono quasi sicuri, il giocatore può rimanere se non ci saranno offerte clamorose da parte di altri club. Nel frattempo i red devils si guardano intorno per non rimanere impreparati in caso di un'eventuale cessione: secondo quanto riportato dal The Indipendent la società inglese sta monitorando Christian Eriksen. Sul trequartista danese c'è anche il Real Madrid, pronto a tentare l'assalto anche sul centrocampista ex Juventus.