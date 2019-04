© foto di Imago/Image Sport

Giornata di indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba. Se secondo Marca il centrocampista francese avrebbe già comunicato al Manchester United l'intenzione di andarsene in estate, per il Sun ci sarebbe ancora una via percorribile per la sua permanenza a Old Trafford. L'ex Juve - scrive il tabloid - avrebbe infatti chiesto ai Red Devils un rinnovo da circa 30 milioni di euro a stagione fino al 2024. Solamente così Pogba potrebbe decidere di rispedire al mittente le offerte di Real Madrid e bianconeri.