Sul futuro di Paul Pogba regna ancora l'incertezza. Almeno a sentire cosa dichiara il diretto interessato, intervenuto così ai microfoni di RMC Sport al termine della partita vinta 4-0 dal suo Manchester United contro il Chelsea: "Sto sempre bene quando gioco a calcio. Perché faccio quello che amo, che è anche il mio lavoro. Darò il meglio di me stesso tutte le volte che calpesterò un campo da calcio. Ora, sappiamo, che ci sono state delle parole su di me... Il futuro ci dirà tutto. Per ora c'è solo un grande punto interrogativo. Ma come detto, sono a Manchester, e mi diverto con i miei compagni. Voglio vincere ogni partite e dare sempre il massimo".