Man United, possibile rivoluzione a luglio: 12 giocatori in scadenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United rischia di vivere una vera e propria rivoluzione durante la prossima estate. Come evidenzia il Daily Star, infatti, sarebbero addirittura 12 i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione, tra i quali anche i più blasonati De Gea, Ander Herrera, Mata, Martial, Shaw, Smalling, Jones, Valencia e Young. Rinnovi già pronti per almeno quattro di loro (De Gea, Smalling, Martial e Valencia), ma il clima all'interno dello spogliatoio si fa sempre più teso e il rischio è dunque quello di perdere buona parte della colonna portante della squadra.