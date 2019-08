© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United non vuole più Marcos Rojo in squadra in quanto, con l'acquisto di Maguire e gli altri centrali presenti in rosa, per lui lo spazio s'è davvero assottigliato. Secondo il Sunday Times, i Red Devils starebbero facendo pressione sull'argentino per convincerlo ad accettare il Fenerbahce, disposto a prenderlo in prestito e ad accollarsi il suo ingaggio.