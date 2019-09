Ole Gunnar Solskjaer aveva chiesto alla dirigenza altri quattro innesti per rinforzare al Manchester United. Secondo quanto riporta il Sunday Express infatti il tecnico aveva chiesto di acquistare Jadon Sancho e Sean Longstaff, che non sono arrivati per le eccessive richieste di Borussia Dortmund e Newcastle, e anche Paulo Dybala e Christian Eriksen che sono saltati a causa della volontà dei giocatori.