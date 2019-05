Man United, Rashford chiede garanzie prima di rinnovare

© foto di imago sportfotodienst

Non è stata una stagione positiva per il Manchester United ma la squadra inglese punta a ripartire da Solskjaer, che ha firmato un contratto triennale. Il manager norvegese confida nel lavoro della dirigenza e ha chiesto a gran voce il rinnovo di Marcus Rashford che lui vuole far diventare il simbolo della squadra. Tuttavia secondo le ultime indiscrezioni del The Sun il giocatore avrebbe fermato le trattative per il nuovo contratto in quanto prima vorrebbe avere delle garanzie sulla competitività della squadra per la prossima stagione.