Man United, Rashford: "Con Solskjaer sono tornate stabilità e normalità"

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford ha spiegato che grazie all'arrivo di Solskjaer il club inglese ha ritrovato stabilità: "Impari cose diverse con manager diversi. Quando c'era Van Gaal, era perfetto per me in quel momento avere un manager del genere, è stato paziente con me e mi ha dato il tempo di imparare il gioco. Non mi sono state fornite troppe informazioni. Con Mourinho mi sembra che tutti abbiamo capito meglio il gioco, soprattutto a livello difensivo. E ora con Solskjaer stiamo cercando di unire i due metodi, e allo stesso tempo conosce il club per quello che è e cerca di diffondere i suoi messaggi. Per me è come se tutto fosse tornato alla normalità, e questa è la cosa più importante. Non abbiamo avuto molta stabilità negli ultimi anni, che si tratti della squadra, dello staff o del manager. Non c'è mai stata molta solidità e penso che sia difficile giocare in quelle circostanze. Ma ora le cose sembrano cambiate e possiamo concentrarci su noi stessi e andare avanti".