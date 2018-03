Man United, Rashford: "Occasione colta davanti al ct dell'Inghilterra"

© foto di imago sportfotodienst

Il grande protagonista del Derby d'Inghilterra, Marcus Rashford ha parlato dopo la doppietta rifilata al Liverpool: "Questi sono sempre grandi match, è una battaglia molto combattuta per la seconda posizione e volevamo essere certi di ottenere i tre punti. Bisogna essere pazienti e cogliere l'occasione quando arriva. Non sapevo che Gareth Southgate (ct Inghilterra, ndr) fosse qui, era bello che fosse qui per guardare ma ci sono molti giocatori in lizza, si tiene in contatto con noi e ci fa sapere che siamo considerati", ha detto l'attaccante del Manchester United ai microfoni di Sky Sports.