Man United, Rashford: "Serve maggiore cinismo. Martial in gran forma"

© foto di imago sportfotodienst

"Avremmo potuto essere più cinici", ha iniziato così Marcus Rashford dopo il 2-0 rifilato al Burnley. I loro centrali hanno bloccato tutti i palloni e non è stato facile, ma abbiamo fatto di tutto per vincere", ha aggiunto l'attaccante del Manchester United che poi ha parlato anche del suo compagno di reparto Anthony Martial: "E' stato brillante. Per un attaccante, non c'è niente di meglio che segnare gol. Speriamo che mantenga intatta la sua fiducia e possa continuare così fino alla fine della stagione".