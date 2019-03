© foto di imago sportfotodienst

Marcus Rashford è pronto a firmare un nuovo contratto col Manchester United, allontanando le voci di mercato. Lo riporta Sky Sports, secondo il quale l'attaccante, classe 1997, ha aperto alla permanenza dopo la conferma di Ole Gunnar Solskjaer come allenatore. In scadenza di contratto nel 2020, il contratto ha una clausola per l'estensione per un'ulteriore stagione ma lo United è pronto ad allungare il rapporto.