Man United, record di profitti nel 2018-19. Ora serve la Champions

Record di profitti, ma l'eventuale mancata qualificazione in Champions potrebbe creare dei problemi a livello finanziario. Il Manchester United, attraverso un comunicato del vice-presidente escecutivo, Ed Woodward, ha annunciato di aver fatto il botto per la scorsa stagione; l'obiettivo, però, è quello di vincere trofei. "La società resta concentrato sul piano di ricostruzione e continuerà a rafforzare il settore giovanile, in linea con la filosofia del manager e del club. Abbiamo acquistato tre ottimi giocatori, prolungato diversi contratti e ingaggiato talenti per l'Academy. Ognuno di noi si impegnerà a raggiungere l'obiettivo primario, quello di vincere". Qualora non si dovesse qualificare per la prossima Champions, i profitti del Manchester United scenderebbero dai 185,8 milioni di sterline dell'ultima stagione a 155-165 milioni di sterline.