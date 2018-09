Man United, rinnovo lontano per Herrera: il Barça torna in pole

© foto di Alterphotos/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, il Barcellona è tornato in pole per l'acquisto di Ander Herrera, giocatore in scadenza col Manchester United nel corso del prossimo giugno. Il centrocampista sta ancora aspettando una proposta dai Red Devils, ma lo stallo nella trattativa potrebbe portarlo a considerare l'addio dalla Premier.