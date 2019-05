Man United, Rojo: "Solskjaer mi ha detto che rientro nei suoi piani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi il futuro di Marcos Rojo sembrava lontanissimo dal Manchester United. Ma sentendo le parole del difensore argentino, che ha parlato a El Dia, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe trattenerlo a Old Trafford: "Mi ha detto che sono nei suoi piani, che sono un giocatore importante per lui e che vuole che recuperi al meglio per tornare ad essere parte integrante del gruppo".