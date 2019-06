Man United, Sanchez: "Rispetto le decisioni di Solskjaer, ho fiducia in me"

© foto di Imago/Image Sport

Impegnato con il Cile in Copa America, Alexis Sanchez ha parlato della stagione deludente che ha giocato con il Manchester United: "Mi hanno dato poche opportunità in Inghilterra, ma sono decisioni dell'allenatore, sono calmo e fiducioso nelle mie capacità. Giocare in Nazionale è la cosa più bella che mi sia mai capitata ... Beh, ovunque sono felice giocando a calcio, quello era il mio sogno da quando ero un bambino, ma ho aveto un problema alla caviglia e altri problemi personali in Inghilterra, e ora qui in nazionale mi sono riunito con il calcio", ha detto il cileno.