Man United, scout in Russia: nel mirino Sobolev dell'FK Enisej

Pensieri fissi sul presente, tra Premier ed Europa League, ma anche al futuro. Il Manchester United continua ad osservare i talenti in giro per il mondo e l'ultimo nome balzato in cima alla lista della squadra mercato dei Red Devils è quello di Aleksandr Sobolev (22), attaccante dell'FK Enisej in prestito dal PFC Krylia Sovetov, come scritto dal Mirror. Il giocatore è sotto l'occhio attento degli scout ed è l'ultima idea russa dello United.