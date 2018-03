Man United, Shaw esasperato dal rapporto con Mourinho: andrà via

© foto di Imago/Image Sport

Luke Shaw lascerà il Manchester United al termine della stagione. Il giocatore non sopporta più il trattamento del tecnico José Mourinho che ieri, dopo averlo sostituito al 45', lo ha stroncato dichiarando: "E' una questione di personalità e di classe, ogni volta che gli avversari salgono dalla sua parte, creano pericoli". L'esterno dei Red Devils è frustrato per il rapporto con il portoghese e dunque ha già deciso che al termine del campionato lascerà Old Trafford per recarsi altrove. A riportarlo è il Times.