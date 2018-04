Man United, si allontana il rinnovo di Rashford: Mourinho apre all'addio

© foto di imago sportfotodienst

Marcus Rashford non è più certo di prolungare il proprio accordo con il Manchester United. Il giocatore ha perso terreno nella lotta per la titolarità da quando è arrivato a Old Trafford il compagno di squadra Alexis Sanchez. Anche lo stesso Mourinho ha rimandato ogni decisione alla prossima estate, aprendo dunque alla possibile partenza dell'attaccante. A riportarlo è il Sun.