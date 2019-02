Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Zorc ha assicurato che Jadon Sancho (18) resterà in Germania anche il prossimo anno, ma dall'Inghilterra rimbalzano ancora voci sul suo futuro. Secondo The Metro, il Manchester United sta pianificando già il prossimo mercato estivo e avrebbe inserito il giovane talento inglese in cima alla lista. La valutazione che ne fa il sodalizio giallonero, però, è bella alta: per lasciarlo andar via il BvB chiede circa 100 milioni di euro.