TMW - Cagliari, stasera Nandez in città. Arrivo alle 21 nell'isola

Affare concluso e giocatore atteso in Italia già oggi: Cagliari attivissimo sul mercato, per Nahitan Nandez dal Boca Juniors l'accordo è stato raggiunto ieri e il suo arrivo è fissato per la serata di oggi. Prima lo scalo a Roma, poi lo sbarco nell'isola alle 21 circa.