Ancora un infortunio ha colpito il Manchester United. Alexis Sanchez infatti è stato costretto ad essere sostituito nella sfida contro il Southampton a causa di un problema al ginocchio e dopo la vittoria per 3-2 in rimonta, Solskjaer ha ammesso di temere che sia un problema ai legamenti per il cileno: "Potrebbero essere i suoi legamenti. Faremo gli esami e spero che non sia troppo male, ma non lo sapremo fino a quando non avremo completato gli esami".