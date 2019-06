Man United, si tenta l'offensiva per Rakitic: il Barça chiede 50 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La cessione di Paul Pogba può creare un vero effetto domino in Europa, soprattutto per quanto riguarda i centrocampisti. Il Manchester United si sta muovendo in attesa di capire quale sarà la decisione del francese, anche se per arrivare ad Ivan Rakitic servono almeno 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport i red devils proveranno l'offensiva per portare il centrocampista croato del Barcellona ad Old Trafford.