Man United, Smalling: "Pareggio che vale come una sconfitta"

Brutto 0-0 arrivato all'Old Trafford per il Manchester United contro il Crystal Palace. Dopo la gara il difensore dei Red Devils Chris Smalling ha detto: "Sembra una sconfitta, lo è stata praticamente. Un punto o nessun punto non avrebbe fatto differenza per noi. Avevamo bisogno di maggiore intensità e di una di quelle possibilità per sbloccare la gara. Più passavano i minuti e più eravamo frustrati. Sapevamo prima di questo match delle difficoltà che abbiamo avuto nelle partite casalinghe, sappiamo che ne avremo tante altre e sappiamo che dobbiamo essere tra i primi quattro posti entro Natale, non possiamo avere più gare come questo, dobbiamo restare insieme come squadra, tutti sono molto delusi".