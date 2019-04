Man United, Smalling verso il Barça: "Lavoriamo per sfide del genere"

© foto di Imago/Image Sport

Il difensore del Manchester United Chris Smalling ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Barcellona: "Un giocatore lavora sempre al massimo delle proprie possibilità per arrivare in Champions League e ovviamente non vede l'ora di giocare gare del genere. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dimostrare cosa sappiamo fare. Come si batte il Barcellona? Lavorando duramente in campo, proprio come abbiamo fatto durante tutta la fase a gironi".