Man United, Solskjaer: "Alexis Sanchez come una bottiglietta di ketchup"

L'allenatore del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha analizzato così in conferenza stampa il rendimento poco positivo di Alexis Sanchez tra le fila dei Red Devils: "Sanchez è come una bottiglietta di ketchup, dove la salsa non scende mai, ma quando arriva in fondo all'improvviso te ne ritrovi tantissima. Credo che sia un buon giocatore, ha un grande talento, ma è ovvio che deve cambiare certe cose. Ha già 30 anni, ma può continuare a giocare a lungo ad alti livelli. Da quando sono qui è stato più che altro infortunato, quindi è ingiusto aspettarselo subito protagonista. Sono sicuro che vedremo il miglior Alexis prima della fine di questa stagione". L'ex Udinese ha giocato finora solamente 951 minuti in questa stagione, realizzando due gol e quattro assist in 19 presenze.